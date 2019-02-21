İran Hürmüz Boğazı'nda Tatbikat Düzenleyecek
2 saat önce
İran, uluslararası petrol sevkiyatı için stratejik konumdaki Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikata başlayacağını duyurdu.
İran
, uluslararası petrol sevkiyatı için stratejik konumdaki Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikata başlayacağını duyurdu.
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı
Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında yarın başlayacak tatbikatın üç gün süreceğini söyledi.
"Velayet 97" adı verilen tatbikatın yaklaşık 2 milyon kilometrekarelik bir alanı kapsayacağını aktaran Hanzadi, "Tatbikatın sınırları Hürmüz Boğazı'ndan Umman Denizi
ve Hint Okyanusu'nun kuzeyine kadar uzanacak." dedi.
Hanzadi, tatbikatta ilk kez denizaltılardan füze fırlatılacağını belirterek, savaş gemileri, helikopterler ve keşif uçaklarının da tatbikatta yer alacağını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:10 Kaynak: AA
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