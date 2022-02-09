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İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında kaçak akaryakıt taşıyan tekneye el koydu - Son Dakika

İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında kaçak akaryakıt taşıyan tekneye el koydu

09.02.2022 18:35
İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında kaçak akaryakıt taşıyan tekneye el koydu

İran sınır muhafızlarının Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nda 300 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir tekneye el koyarak 16 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

İran sınır muhafızlarının Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nda 300 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir tekneye el koyarak 16 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nda kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tekneye sınır muhafızları tarafından el konuldu.

Teknede 300 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği, olayla bağlantılı 16 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hürmüzgan Sınır Muhafızları Komutan Vekili Abdullah Leşkeri, "Kaçakçılar, ele geçirilen akaryakıtı Basra Körfezi'ndeki ülkelerden birine nakletmeye çalışıyordu." ifadelerini kullandı.

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Hürmüz Boğazı, Akaryakıt, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında kaçak akaryakıt taşıyan tekneye el koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında kaçak akaryakıt taşıyan tekneye el koydu - Son Dakika
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