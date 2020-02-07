İran: İdlib'e dair ihtilafların çözümüne yardımcı olabiliriz

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Tahti Revançi, İran'ın, İdlib ile ilgili Türkiye ve Suriye arasındaki ihtilafları çözmeye yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre BM Güvenlik Konseyi'nde İdlib konulu oturumda konuşan Tahti Revançi, "İran Astana Sürecinin garantör ülkesi olarak Idlib ile ilgili Türkiye ve Suriye arasındaki ihtilafın çözümüne yardımcı olmaya hazırdır" dedi.

Habere göre, İdlib'de durumun vahim olduğunu ve krizin kontrolden çıkmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyleyen Revançi, teröristlerle mücadelenin sürmesi fakat sivillerin hayatın koruması gerektiğini belirtti.

Haberde, Revançi'nin İdlib ile ilgili Soçi mutabakatının uygulanmasını gerektiğini belirterek; "Krizin siyasi yollarla çözüleceğinden emin olunması; aynı anda teröristlerin fırsattan yararlanarak durumlarını güçlendirmelerine izin verilmemesi gerekiyor. Idlib konusunun sadece siyasi yolla çözülebilir. Suriye'nin egemenlik, toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ve birliğine saygı duyulması gerekli" dediği vurgulandı.