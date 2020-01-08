İran iki Amerikan üssüne saldırdı; petrol fiyatları yüzde 4 oranında arttı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran iki Amerikan üssüne saldırdı; petrol fiyatları yüzde 4 oranında arttı - Son Dakika Dünya

İran iki Amerikan üssüne saldırdı; petrol fiyatları yüzde 4 oranında arttı

7 saat önce

İran'ın Irak'taki 2 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üssüne saldırması sonrası petrol fiyatları, kısa süreliğine 72 doların üzerine kadar çıktı. İranlı yetkililerin savaş istemedikleri yönündeki açıklamaları sonrası fiyatlar gerilemeye başladı.

İran iki Amerikan üssüne saldırdı; petrol fiyatları yüzde 4 oranında arttı, System.String[]

İran'ın Irak'taki iki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üssüne saldırması sonrası petrol fiyatları, kısa süreliğine 72 doların üzerine kadar çıktı. İranlı yetkililerin savaş istemedikleri yönündeki açıklamaları sonrası fiyatlar gerilemeye başladı.


Çarşamba sabahı yapılan saldırıların ardından ham petrol fiyatları kısa bir süre için yaklaşık yüzde 4 oranında artış gösterdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:04 
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