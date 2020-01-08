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İran iki Amerikan üssüne saldırdı; petrol fiyatları yüzde 4 oranında arttı
7 saat önce
İran'ın Irak'taki 2 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üssüne saldırması sonrası petrol fiyatları, kısa süreliğine 72 doların üzerine kadar çıktı. İranlı yetkililerin savaş istemedikleri yönündeki açıklamaları sonrası fiyatlar gerilemeye başladı.
İran'ın Irak'taki iki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üssüne saldırması sonrası petrol fiyatları, kısa süreliğine 72 doların üzerine kadar çıktı. İranlı yetkililerin savaş istemedikleri yönündeki açıklamaları sonrası fiyatlar gerilemeye başladı.
Çarşamba sabahı yapılan saldırıların ardından ham petrol fiyatları kısa bir süre için yaklaşık yüzde 4 oranında artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:04
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