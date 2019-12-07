Son Dakika Haberleri: İran ile ABD arasında mahkum takası
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İran ile ABD arasında mahkum takası

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD'de tutuklu bulunan İranlı araştırmacı ve doktor Mesut Süleymani ile İran'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Xiyue Wang'ın serbest bırakıldığını duyurdu.

İran ile ABD arasında mahkum takası, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD'de tutuklu bulunan İranlı araştırmacı ve doktor Mesut Süleymani ile İran'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Xiyue Wang'ın serbest bırakıldığını duyurdu.


İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD'de tutuklu bulunan Mesut Süleymani'nin serbest bırakıldığını duyurarak, "Sayın Wang ve Süleymani'nin evlerine dönecek olmalarından dolayı çok mutluyum. Bu konuda yardımcı olanlara ve özellikle İsviçre'ye teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi de İranlı doktor Mesut Süleymani'nin 1 yıl hukuksuz bir şekilde ABD'deki tutukluluğunun ardından serbest bırakıldığını belirterek Süleyman'ın İsviçre'de İranlı yetkililere teslim edildiğini açıkladı.


İranlı doktor Mesut Süleymani'nin serbest bırakılmasına karşılık İran Milli Güvenlik Konseyi ve yargı organlarının girişimleriyle, İran'da casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD vatandaşı Xiyue Wang'in serbest bırakıldığı bildirildi.


İranlı araştırmacı ve doktor Mesut Süleymani 22 Ekim 2018'de The Mayo Clinic Enstitüsünün daveti üzerine Amerikan vizesiyle bu ülkeye gitmiş ancak Chicago Havaalanı'nda Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alınmıştı.


İran Yargısı daha öncede Mesut Süleymani'nin serbest bırakılması için girişimlerde bulunmuş ancak sonuç alınamamıştı. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:04 Kaynak: İHA
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