Son Dakika Haberleri: İran ile ABD arasında tutuklu takası
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İran ile ABD arasında tutuklu takası

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran ile Washington arasında tutuklu takası yapıldığını açıkladı.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran ile Washington arasında tutuklu takası yapıldığını açıkladı.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle bir yılı aşkın bir süre ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim adamı Mesud Süleymani'nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Süleymani'nin serbest bırakılmasıyla 2016'da casusluk suçlamasıyla İran'da tutuklanan Çin asıllı ABD vatandaşı Xiyue Wang'ın da kısa süre içerisinde ülkesine döneceğini ifade etti.

Zarif, takasa aracılık eden İsviçre hükümetine teşekkür etti.

Çin asıllı ABD vatandaşı Princeton Üniversitesi Tarih Bölümü doktora öğrencisi Xiyue Wang, eğitimiyle ilgili araştırmalar yapmak üzere 2016'da geldiği İran'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Kök hücre alanında çalışmalarıyla tanınan Tahran'daki Terbiyet-i Müderris Üniversitesinden Prof. Mesud Süleymani, geçen yıl ekim ayında yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla ABD'ye girişi esnasında Chicago Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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