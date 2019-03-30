İran ile ABD arasındaki ticaret hacmi yüzde 66 azaldı
1 saat önce
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları öncesinde zaten düşük olan ikili ticaret hacmi ocak ayında 4,5 milyon dolarda kaldı.
ABD
'nin İran
'a yönelik yaptırımları öncesinde zaten düşük olan ikili ticaret hacmi ocak ayında 4,5 milyon dolarda kaldı
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:27
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