Son Dakika Haberleri: İran ile Afganistan uyuşturucuyla mücadeleyi görüştü
Son Dakika Güncel Haber

İran ile Afganistan uyuşturucuyla mücadeleyi görüştü

3 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.

İran ile Afganistan uyuşturucuyla mücadeleyi görüştü, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Abdullah ile görüştü.
Görüşmede Afganistan ile İran arasındaki transit geçişler noktasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için büyük bir potansiyelin ve fırsatların olduğunu ifade eden Ruhani, bunun ortak komisyonlarda ele alınması gerektiğini belirtti.
Terörizmin başlıca mali kaynaklarının uyuşturucu kaçakçılığından temin edildiğine dikkati çeken Ruhani, buna karşı çok yönlü ve koordineli bir mücadelenin yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.
Abdullah da terörizmle mücadele ve terörün kökünün kurutulması için bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:29 Kaynak: AA
Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı, Afganistan, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye Kıbrıs'ta yasa dışı faaliyetlerini sonlandırmalı Resmi Gazete'de yayımlandı! Hurda araçta ÖTV indirimi artırıldı Dünyada en fazla doğal gaz rezervi Rusya'da ama en fazla üretim yapan ülke ABD Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:23:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran ile Afganistan uyuşturucuyla mücadeleyi görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]