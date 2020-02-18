İran ile Almanya arasında tutuklu takası - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran ile Almanya arasında tutuklu takası - Son Dakika

İran ile Almanya arasında tutuklu takası

6 saat önce

İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya'da tutuklu bulunan İran vatandaşı Ahmed Halili'nin ülkeye dönmesinin ardından, İran'da 3 yıl hapse mahkum edilen bir Alman vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı.

İran ile Almanya arasında tutuklu takası, System.String[]

İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya'da tutuklu bulunan İran vatandaşı Ahmed Halili'nin ülkeye dönmesinin ardından, İran'da 3 yıl hapse mahkum edilen bir Alman vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Almanya ile gerçekleştirilen mahkum takasına ilişkin bilgi verdi.

İsmaili, ABD'nin Halili'nin iadesini istemesi üzerine Almanya'ya takas teklif ettiklerini söyledi.

"Amerikalılar, Almanya'dan ticari faaliyetlerde bulunan bu kişinin ABD'ye iadesini istedi ancak Dışişleri Bakanlığı ve Yargı Erki'nin çabaları bu vatandaşımızın İran'a getirilmesini sağladı." diyen İsmaili, yasak bölgelerin görüntülerini çektiği gerekçesiyle mahkeme tarafından 3 yıl hüküm giyen, ismi açıklanmayan bir Alman vatandaşının serbest bırakıldığını belirtti.

İsmaili, "Yargısal süreç sonucunda pazar günü İran vatandaşının ülkeye dönmesinin ardından pazartesi günü Alman vatandaşını serbest bıraktık." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya'da tutuklanan Ahmed Halili adlı İran vatandaşı pazar günü serbest bırakılmıştı. Halili, 56. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile birlikte İran'a dönmüştü.

İran ile ABD arasında da Aralık 2019'da İsviçre aracılığıyla tutuklu takası gerçekleştirilmişti. Yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla ABD'de tutuklu İranlı bilim insanı Mesud Süleymani'nin serbest bırakılmasına karşılık casusluk suçlamasıyla İran'da tutuklanan Çin asıllı ABD vatandaşı Xiyue Wang serbest bırakılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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