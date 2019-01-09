İran ile Azerbaycan Sınır Karakolları Arasında Anlaşma
18 dakika önce
İran'ın Astara ve Azerbaycan'ın Lenkeran sınır karakolları arasında, Astara Çayı çevresinde sel felaketini önlemek için protokol imzalandı.
İran
'ın Astara ve Azerbaycan
'ın Lenkeran sınır karakolları arasında, Astara Çayı çevresinde sel felaketini önlemek için protokol imzalandı.
İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Astara'nın Sınır Komutanı Albay Nozer Muradi ile Azerbaycan'ın Lenkeran Sınır Komutanı Reşad Abdullahov, Gilan'da bir araya geldi.
Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Muradi, Astara ve Lenkaran sınır karakolları arasında protokol imzalandığını söyledi.
Muradi, anlaşma kapsamında Astara Çayı'nda su altı balçık, çamur ve dip temizliği yapılacağını belirterek, "Nehrin taşmasından kaynaklanan seller, sınır sakinlerine büyük zarar veriyordu. Yeni protokolün hayata geçirilmesi halinde su taşkınlarının Bahçe
Sera, Hoşk Dehane ve Celalabad
köyleri gibi kentin kuzeyine ulaşması engellenecek. dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:14 Kaynak: AA
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