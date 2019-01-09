Son Dakika Haberleri: İran ile Azerbaycan Sınır Karakolları Arasında Anlaşma

İran ile Azerbaycan Sınır Karakolları Arasında Anlaşma

18 dakika önce

İran'ın Astara ve Azerbaycan'ın Lenkeran sınır karakolları arasında, Astara Çayı çevresinde sel felaketini önlemek için protokol imzalandı.

İran ile Azerbaycan Sınır Karakolları Arasında Anlaşma, System.String[]
İran'ın Astara ve Azerbaycan'ın Lenkeran sınır karakolları arasında, Astara Çayı çevresinde sel felaketini önlemek için protokol imzalandı.

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Astara'nın Sınır Komutanı Albay Nozer Muradi ile Azerbaycan'ın Lenkeran Sınır Komutanı Reşad Abdullahov, Gilan'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Muradi, Astara ve Lenkaran sınır karakolları arasında protokol imzalandığını söyledi.

Muradi, anlaşma kapsamında Astara Çayı'nda su altı balçık, çamur ve dip temizliği yapılacağını belirterek, "Nehrin taşmasından kaynaklanan seller, sınır sakinlerine büyük zarar veriyordu. Yeni protokolün hayata geçirilmesi halinde su taşkınlarının Bahçe Sera, Hoşk Dehane ve Celalabad köyleri gibi kentin kuzeyine ulaşması engellenecek. dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:14 Kaynak: AA

Azerbaycan, İran, Güncel
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