Son Dakika Haberleri: İran ile Çin Arasındaki Ticaret Hacmi Ocakta Yüzde 54 Azaldı

İran ile Çin Arasındaki Ticaret Hacmi Ocakta Yüzde 54 Azaldı

1 saat önce

İran ile Çin arasındaki ticaret hacmi ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 azaldı.

İran ile Çin Arasındaki Ticaret Hacmi Ocakta Yüzde 54 Azaldı, System.String[]
İran ile Çin arasındaki ticaret hacmi ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 azaldı.

Çin Genel Gümrük İdaresinin verilerine göre, Çin ve İran arasında geçen yıl ocak ayında 3,83 milyar dolar olan ticaret hacmi bu yılın ilk ayında yüzde 54 azalarak 1,73 milyar dolara geriledi.

Geçen yıl aynı dönemde İran'a 1,73 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştiren Çin'in bu ülkeye ihracatı yüzde 58 düşüşle 722 milyon dolara geriledi.

Çin'in İran'dan ithalatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 azalarak 2,1 milyar dolardan 1,01 milyar dolar seviyesine düştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:10 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Güncel
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