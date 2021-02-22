İran ile Güney Kore'nin, bloke edilen döviz rezervlerinin kullanımı için anlaşmaya vardığı açıklandı - Son Dakika

İran ile Güney Kore'nin, bloke edilen döviz rezervlerinin kullanımı için anlaşmaya vardığı açıklandı

22.02.2021 12:27
İran ile Güney Kore'nin, bloke edilen döviz rezervlerinin kullanımı için anlaşmaya vardığı açıklandı, System.String[]

Tahran ve Seul yönetiminin, ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore bankalarında bloke edilen İran'a ait döviz rezervlerinin kullanımına ilişkin anlaşmaya vardığı bildirildi.

Tahran ve Seul yönetiminin, ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore bankalarında bloke edilen İran'a ait döviz rezervlerinin kullanımına ilişkin anlaşmaya vardığı bildirildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile Güney Kore'nin İran Büyükelçisi Ryu Jeong-Hyun başkent Tahran'da söz konusu rezervler hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Güney Kore'nin İran Büyükelçiliği'nin talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtilen görüşmede, İran'a ait bloke edilen döviz rezervlerinin transferi ve bir kısmının kullanımına ilişkin anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İran tarafının da, kullanılacak döviz miktarını ve transfer edileceği bankaları Güney Kore tarafına bildirdiği kaydedildi.

Seul yönetimindeki tavır değişikliğini memnuniyetle karşıladığını aktaran Himmeti, "Güney Kore tarafı, bu olumsuz sicili ortadan kaldırmak için büyük çaba sarf etmelidir." ifadesini kullandı.

Güney Kore'nin İran Büyükelçisi Ryu Jeong-Hyun'ın ise, ülkesinin İran'a ait tüm kaynakları kullanması için gerekli adımları atmaya hazır olduğunu belirttiği aktarıldı.

İran, Güney Kore ve çeşitli ülkelerde bulunan mali varlığını, ABD yaptırımları nedeniyle bloke edildikleri için kullanamıyor.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada Güney Kore hükümetini İran'a ait 7 milyar dolardan fazla dövizi rehin tutmakla suçlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Döviz, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran ile Güney Kore'nin, bloke edilen döviz rezervlerinin kullanımı için anlaşmaya vardığı açıklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti'li Özlem Zengin hakkındaki çirkin paylaşıma soruşturma! Siyasilerden tepki yağdı Caner Erkin'den hakem Hüseyin Göçek'e tepki: Bunlar kafayı yemiş Dağa çıkan teröristler konuşulurken, "Devlet aileyi aramamalıdır" diyen iletişimci tepki çekti Gördüğü şiddeti gururuna yediremeyip balkondan aşağıya atlayan genç kadının saldırgan kocası yakalandı NASA'dan teşekkür mektubu alan "Diyarbakır astronomu" yaşamını yitirdi Virüsü yenen Demet Akalın, canlı yayında isyan etti: En yakınımdakileri sildim Fenerli futbolcunun isyanı yayıncı kuruluşun mikrofonundan duyuldu: Mahvediyorsun bizi Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller
Galatasaray efsanesi George Hagi ve oğlu Ianis'in dans ettiği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı Galatasaray efsanesi George Hagi ve oğlu Ianis'in dans ettiği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı         
12:15
Türkiye'nin altın üretimi son 5 yılda 17,5 ton arttı Türkiye'nin altın üretimi son 5 yılda 17,5 ton arttı         
11:53
Gözü dönmüş cani koca, 3 çocuğunun annesini kafasını dambılla ezerek öldürdü Gözü dönmüş cani koca, 3 çocuğunun annesini kafasını dambılla ezerek öldürdü         
11:40
"Lanet olsun onların oylarına" diyen AK Partili Özhaseki geri adım attı: Aşırıya gittim, kabul edilemez         
11:27
Arda Turan'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci göndermesi! En yakın arkadaşlarıyla paylaşım yaptı Arda Turan'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci göndermesi! En yakın arkadaşlarıyla paylaşım yaptı         
11:24
Perinçek'in canlı yayında kullandığı ifade Perinçek'in canlı yayında kullandığı ifade "Erken seçim tarihini mi işaret etti?" sorusunu akıllara getirdi         
11:09
Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diyerek tehditler savurdu         
10:49
Bingöl'deki hain saldırıdan kurtulan askerden Gara iddialarına sert tepki: Ne misafiri onlar sürekli işkence yapar Bingöl'deki hain saldırıdan kurtulan askerden Gara iddialarına sert tepki: Ne misafiri onlar sürekli işkence yapar         
10:23
Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı         
10:11
Ceza yazacak diye korktuğu polis memuru, kağıt toplayıcısı çocuğa maske verdi Ceza yazacak diye korktuğu polis memuru, kağıt toplayıcısı çocuğa maske verdi         
09:30
İç organları bile ömür karası olan 'Ayam Cemani' cinsi horoz ve tavuklar 2 bin 500 dolardan satılıyor İç organları bile ömür karası olan 'Ayam Cemani' cinsi horoz ve tavuklar 2 bin 500 dolardan satılıyor         
09:01
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı         
19:31
Emel Tokkal'ın Emel Tokkal'ın "Kardeşim" dediği şahıs; kendisini, kocasını ve oğlunu vahşice katletti         
17:24
Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı         
15:06
Yunan oyuncu Dimitris Lignadis, birden fazla çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alındı Yunan oyuncu Dimitris Lignadis, birden fazla çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alındı         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 12:36:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran ile Güney Kore'nin, bloke edilen döviz rezervlerinin kullanımı için anlaşmaya vardığı açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei