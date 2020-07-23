İran ile Irak arasındaki Hüsrevi Sınır Kapısı ticari geçişler için açıldı - Son Dakika

İran ile Irak arasındaki Hüsrevi Sınır Kapısı ticari geçişler için açıldı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirler kapsamında mart ayında kapatılan İran ile Irak arasındaki Hüsrevi Sınır Kapısı ticari geçişler için tekrar açıldı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirler kapsamında mart ayında kapatılan İran ile Irak arasındaki Hüsrevi Sınır Kapısı ticari geçişler için tekrar açıldı. İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Gümrük Müdürlüğü Sözcüsü Ruhullah Latifi, ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin ilçesindeki Hüsrevi Sınır Kapısı'na yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Latifi, "İran'ın Kirmanşah ve Irak'ın Diyala eyaletleri arasında yer alan Hüsrevi Sınır Kapısı bugün itibarıyla tekrar açıldı. Irak tarafının İran'dan mal kabulüne ilişkin bir kısıtlaması bulunmuyor." dedi. Kasrı Şirin Kaymakamı Murad Ali Tatar ise sınır kapısının şu aşamada yalnızca ticari geçişler için açıldığını belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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