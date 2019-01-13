İran ile Irak Arasındaki İlişkileri Bozmak İstediler"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, terör örgütü DEAŞ'ın yenilgisinden sonra ABD ve bazı ülkelerin İran ile Irak ilişkilerini bozmak istediğini ancak iki ülke yetkililerinin buna izin vermediğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, terör örgütü DEAŞ'ın yenilgisinden sonra ABD ve bazı ülkelerin İran ile Irak ilişkilerini bozmak istediğini ancak iki ülke yetkililerinin buna izin vermediğini bildirdi.



Zarif, 4 günlük Irak temasları kapsamında gittiği Bağdat'ta, İran medyasına ziyaretini ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bağdat, Süleymaniye ve Kerbela'da yapılacak ekonomi konferanslarına katılacağını ve Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle de bir araya geleceğini aktaran Zarif, iş birliğinin geliştirilmesi için uygun zeminleri değerlendireceklerini ifade etti.



Yeni hükümetin kurulmasından sonra Irak'a ilk ziyareti gerçekleştirdiğini vurgulayan Zarif, "ABD yaptırımlarından sonra Iraklı yetkililerin iki ülke ile ilgili tutumu, ilişkileri güçlendiren bir faktör. Irak ile iyi ilişkilerimizin pratiğe yansıması için çaba göstereceğiz." diye konuştu.



ABD'yi "kaybeden at" olarak nitelendiren ve bölge ülkelerine "kaybeden ata oynamamaları" tavsiyesinde bulunan Zarif, şunları kaydetti:



"DEAŞ yenilgisinden sonra ABD başta olmak üzere bazı ülkeler, İran ile Irak arasındaki büyüyen ilişkileri bozmak istediler ancak iki ülke yetkililerin aldığı tedbirler sayesinde bu girişim başarısız oldu. ABD'nin 40 yıldır İran'a karşı yürüttüğü siyaset hedefine ulaşamamıştır."



Zarif, Irak'ta iş yapan İranlı özel şirketlerin de sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve bunları çözmeye çalışacaklarını belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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