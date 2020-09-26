İran ile Irak Dışişleri Bakanları bölgesel konuları görüştü - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tahran'a gelen Fuad Hüseyin ile Zarif, ikili ve bölgesel konularda fikir alışverişinde bulundu.

Fuad Hüseyin'in İranlı diğer yetkililerle de bir araya geleceği belirtildi.