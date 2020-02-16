İran ile Irak, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili ortak komite kuracak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran ile Irak, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili ortak komite kuracak - Son Dakika

İran ile Irak, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili ortak komite kuracak

6 saat önce

İran ile Irak'ın, ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesiyle ilgili takip komitesi kurma konusunda uzlaştıkları bildirildi.

İran ile Irak, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili ortak komite kuracak, System.String[]

İran ile Irak'ın, ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesiyle ilgili takip komitesi kurma konusunda uzlaştıkları bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Adalet Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, Irak Adalet Bakanlığı İnsan Hakları ve Uluslararası İş Birliği Merkezi Genel Müdürü Kemal Emin Haşim ve Irak Genel Savcı Yardımcısı Zari Cabir Ferhud ile Tahran'da bir araya geldi.

Abbasi, görüşmede yaptığı konuşmada, iki ülke arasında hukuk ve yargı alanında yapılan anlaşmalara işaret ederek Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesinin hukuki boyutunun İran ve Irak tarafından uluslararası arenada takip edilebileceğini söyledi.

Abbasi, olayla ilgili ortak bir hukuk komitesinin oluşturulabileceğini ve iki ülkenin yargı erki başkanlarının toplantısında konunun gündeme gelebileceğini kaydetti.

Haşim ve Ferhud da ortak komite önerisini olumlu karşıladıkları ve bu konuda uzlaşının sağlandığını kaydetti.

Süleymani'nin öldürülmesi

İran'ın bölgedeki askeri-istihbari operasyonlarının başındaki isim olarak bilinen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün eski komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi, 3 Ocak'taki ABD saldırısında hayatını kaybetmişti.

Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırıda ABD askerlerinin kayıp vermediğini duyuran ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), daha sonra saldırıyla ilgili 109 ABD askerine "travmatik beyin hasarı" teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tayvan'da korona virüsü nedenli ilk ölüm yaşandı
İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız Son dakika: Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü ve yaralı var Esenyurt'ta polislere bıçakla direnen cezaevi firarisi vurularak yakalandı

Son Dakika Haberleri
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 20:57:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran ile Irak, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili ortak komite kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]