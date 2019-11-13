İran ile iş birliğini güçlendirmek için görüşmeler sürüyor

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.



Başkonsolos Soltanzadeh'i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Çomaklı: "Her iki ülkenin de medeniyetler açısından birçok ortak noktası bulunuyor. Türkiye ve İran, bölgede köklü geçmişi olan iki komşu ülkedir" diyerek, İran ile yapılabilecek sosyal, ekonomik ve kültürel çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.



"Atılacak adımlar ile bölgesel kalkınma hızlı bir şekilde gerçekleşecektir"



Komşu ülke İran ile ilişkilerin geliştirilmesinin bölgeye ve kente de olumlu yansıyacağını ifade eden Rekör Çomaklı, bu açıdan Başkonsolos Soltanzadeh'in Erzurum'da gerçekleştirdiği ziyaretleri önemsediğini, özellikle turizm ve sağlık başta olmak üzere ticari, ekonomi ve diğer alanlarda yapılacak iş birliğinin geliştirilmesinde katkıda bulunulacağını dile getirdi.



Birçok eşsiz güzelliği ve tarihi eserleri bünyesinde barındıran Erzurum'un İranlılar tarafından mutlaka gezilip, görülmesi gerektiğini vurgulayan Çomaklı, "Ziyaretlerin sıklaşmasıyla birlikte gelişen iletişimin, ekonomik ve kültürel açıdan da kazanım getireceğine yürekten inanıyorum. İran'ın ihtiyacı olan her şeyi ülkemiz karşılayacak potansiyelde ve güçtedir. Bu nedenle kurulacak sağlıklı bir diyalog kanalı ve atılacak adımlar ile bölgesel kalkınma çok hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Akademik ve bilimsel ortaklığımıza bir de kültürel ve ekonomik birlikteliği eklediğimiz takdirde önemli bir ivme yakalayacağımıza inanıyor, ziyaretlerinden dolayı İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh'e teşekkür ediyorum" dedi.



"İş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz"



"Bizleri misafir ettiğiniz için İran İslam Cumhuriyeti adına teşekkür ediyoruz" diyen Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh ziyaret amacının, Başkonsolosluğun kapsadığı illeri daha yakından tanımak ve birbirine yakın iki ülke arasında ekonomik, kültürel ve ticari alanlarda iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu belirtti.



Atatürk Üniversitesinin de bu açıdan oldukça önemli bir konum da yer aldığını belirten Başkonsolos Soltanzadeh, "Sizlerle sürekli iletişim halinde olmayı ve ticari, ekonomi, ulaşım, sağlık, turizm gibi birçok alanda iş birliklerimizin olmasını arzu ediyoruz. Erzurum birçok açıdan güzel bir şehir. İki ülke arasında kurulan köprüleri daha sağlamlaştırmak için ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Atatürk Üniversitesinin yaptığı etkinliklere mümkün oldukça katılmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda bizleri misafir eden ve ilişkilerin gelişmesine katkı sunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM