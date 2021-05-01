İran ile nükleer anlaşmaya dönüş için sürdürülen görüşmeler olumlu yönde ilerliyor - Son Dakika

İran ile nükleer anlaşmaya dönüş için sürdürülen görüşmeler olumlu yönde ilerliyor

01.05.2021 20:07

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov, İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin dönüşünün ele alındığı görüşmelerin doğru yönde ilerlediğini belirterek, "Zaman sınırı yok ancak (anlaşmaya taraf ülke)...

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov, İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin dönüşünün ele alındığı görüşmelerin doğru yönde ilerlediğini belirterek, "Zaman sınırı yok ancak (anlaşmaya taraf ülke) temsilciler görüşmeleri yaklaşık 3 hafta içinde başarıyla tamamlamayı hedefliyor." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında bir araya gelen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu'na Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katıldı.

AB Dış İlişkiler Servisi Siyasi Direktörü Mora, Twitter'den yaptığı açıklamada, Viyana'da müzakerelerin 3. haftasının tamamlandığını, haftaya tarafların yeniden bir araya geleceğini belirtti.

Görüşmelerdeki ilerlemenin orta seviyede sürdüğünü aktaran Mora, buna karşılık konuların çok fazla detaylı olmasının durumu karmaşıklaştırdığını ifade etti.

Rusya'nın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ulyanov, toplantının sonunda basına yaptığı açıklamada, ABD'nin uyguladığı yaptırımların kaldırılmasına ilişkin atılması gereken adımlara henüz nihai şeklin verilmediğini ve uzman grupların çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğünü dile getirdi.

Rusya'dan "İran ve ABD ortak bir dil bulmalı" vurgusu

Görüşmelerin doğru bir yöne doğru ilerlediğini kaydeden Ulyanov, "Hızlı bir sonuç beklememelisiniz. Devam eden bir süreç ve doğru yönde ilerliyor. ABD ve İran'ın neler yapılması gerektiğine ilişkin daha iyi bir anlayış ortaya koyabilmek için ortak bir dil bulması gerekiyor." diye konuştu.

Ulyanov, İran dışındaki anlaşmanın tarafı diğer ülkelerin, ABD temsilcisiyle yaptığı görüşmenin olumlu olduğunu ve ABD'lilerin anlaşmaya dönüş yönündeki siyasi kararlılıklarını dile getirdiklerini söyledi.

Görüşmelerin ne zaman sonuçlanacağına ilişkin kesin bir tarih verilemeyeceğini belirten Ulyanov, "Zaman sınırı yok ancak taraflar görüşmeleri yaklaşık 3 hafta içinde başarıyla tamamlamayı hedefliyor. Ne kadar gerçekçi göreceğiz." ifadesini kullandı.

Ulyanov, İran ve ABD'li yetkililerin henüz doğrudan görüşmediğini ancak görüşmelerde ciddi bir ilerleme kaydedilmesi durumunda iki ülke arasında doğrudan görüşmelerin olabileceğini kaydetti.

İran, yaptırımların tamamen kaldırılmasını istiyor

Öte yandan İran devlet televizyonuna görüşmelerin seyri hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, şimdiye kadar yapılan görüşmelerin ağır ancak düzgün şekilde ilerlediğini ve görüşmelerde belli bir olgunluk seviyesine ulaştıklarını belirtti.

ABD'nin mali ve bankacılık alanlarında İran'a uyguladığı yaptırımların kaldırılması, yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşların birçoğunun yaptırım listesinden çıkarılması hususunda mutabakata varıldığını aktaran Arakçi, "Çeşitli nedenlerle hala yaptırım listesinde kalanlar için de müzakereleri sürdürüyoruz." dedi.

Yaptırımların bir kısmının kaldırılacağına dair ABD yönetiminden gelen açıklamaların sorulması üzerine Arakçi, İran'ın görüşmelerde yaptırımların tamamen kaldırılmasını şart koştuğunu belirterek, "İran'ın talepleri tamamen karşılanırsa anlaşma gerçekleşir ancak taleplerimiz gerçekleşmezse doğal olarak herhangi bir anlaşma da olmayacaktır." ifadesini kullandı.

İran ile nükleer anlaşmaya dönüş için sürdürülen görüşmeler olumlu yönde ilerliyor
İran ile nükleer anlaşmaya dönüş için sürdürülen görüşmeler olumlu yönde ilerliyor
İran ile nükleer anlaşmaya dönüş için sürdürülen görüşmeler olumlu yönde ilerliyor
İran ile nükleer anlaşmaya dönüş için sürdürülen görüşmeler olumlu yönde ilerliyor

Avrupa Birliği, Nükleer, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran ile nükleer anlaşmaya dönüş için sürdürülen görüşmeler olumlu yönde ilerliyor - Son Dakika


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