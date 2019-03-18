İran ile Ortak Terör Operasyonu Başlatıldı
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya karşı Türkiye'nin İran'la birlikte ortak operasyon başlattığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya karşı Türkiye'nin İran'la birlikte ortak operasyon başlattığını açıkladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:06 Kaynak: İHA
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