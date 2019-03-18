Son Dakika Haberleri: İran ile Ortak Terör Operasyonu Başlatıldı

İran ile Ortak Terör Operasyonu Başlatıldı

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya karşı Türkiye'nin İran'la birlikte ortak operasyon başlattığını açıkladı.

İran ile Ortak Terör Operasyonu Başlatıldı, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya karşı Türkiye'nin İran'la birlikte ortak operasyon başlattığını açıkladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, İran, Güncel
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