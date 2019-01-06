Son Dakika Haberleri: İran ile Rusya'dan Hazar'da Ortak Tatbikat

İran ile Rusya'dan Hazar'da Ortak Tatbikat

1 saat önce

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, İran ile Rus Deniz Kuvvetleri'nin Hazar Denizi'nde ortak arama kurtarma tatbikatı gerçekleştireceğini söyledi.

İran ile Rusya'dan Hazar'da Ortak Tatbikat, System.String[]
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, İran ile Rus Deniz Kuvvetleri'nin Hazar Denizi'nde ortak arama kurtarma tatbikatı gerçekleştireceğini söyledi.

Hanzadi, Hazar Denizi'nde İran ile Rusya Deniz Kuvvetleri arasındaki iş birliğinin arttığına dikkati çekerek, "Hazar'da iyi ilişkilere sahibiz ve bölge ülkeleri de bu durumun farkında. Hazar'ın güvenliği bölge ülkeleri tarafından sağlanmakta. Yakın zamanda Rusya Deniz Kuvvetleri ile ortak arama kurtarma tatbikatı gerçekleştireceğiz." dedi.

Hazar Denizi'nde bölge ülkeleri dışında hiçbir kuvvetin bulunmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Hanzadi, Hazar'ın barış ve dostluk bölgesi olduğunu ifade etti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e açıklama yapan Tuğamiral Hanzadi, Rusya ile gerçekleştirilecek ortak tatbikatın tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:45 Kaynak: AA

Hazar Denizi, Rusya Federasyonu, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sigaraya İndirim Yolu Açıldı! Firmalar 3 Liraya Bile Satabilecek MHP'nin Zonguldak Karaman Belediye Başkan Adayı, Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı

Kar ve Soğuğa Aldırış Etmeyen Binlerce Kişi, Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Toplandı Beşiktaş'ta, Otomobilde Dehşeti Yaşayan Kadını Çığlıkları Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 12:27:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran ile Rusya'dan Hazar'da Ortak Tatbikat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]