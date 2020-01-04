İran ile savaşa hayır protestosu düzenlendi - NEW - Son Dakika

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İran ile savaşa hayır protestosu düzenlendi - NEW
6 saat önce
ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından savaş karşıtı eylemciler New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı'nda gösteri düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:36 Kaynak: AA
ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından savaş karşıtı eylemciler New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı'nda gösteri düzenledi.
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