İran ile savaşa hayır protestosu düzenlendi - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran ile savaşa hayır protestosu düzenlendi - NEW - Son Dakika

İran ile savaşa hayır protestosu düzenlendi - NEW

6 saat önce

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından savaş karşıtı eylemciler New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı'nda gösteri düzenledi.

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından savaş karşıtı eylemciler New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı'nda gösteri düzenledi.

İran ile savaşa hayır protestosu düzenlendi - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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