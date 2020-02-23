İran ile sınır kapılarının geçici olarak kapatılması - Gürbulak Sınır Kapısı - Son Dakika

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İran ile sınır kapılarının geçici olarak kapatılması - Gürbulak Sınır Kapısı
6 saat önce
Gürbulak Sınır Kapısı'nın önündeki hareketlilik Sınır kapısı önünde bekleyenler Oluşan tır kuyruğu AĞRI - İran'daki koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin bu ülke ile sınır geçişlerinin sağlandığı noktalardan olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı da kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:36 Kaynak: AA
Gürbulak Sınır Kapısı'nın önündeki hareketlilik
Sınır kapısı önünde bekleyenler
Oluşan tır kuyruğu AĞRI - İran'daki koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin bu ülke ile sınır geçişlerinin sağlandığı noktalardan olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı da kapatıldı.
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