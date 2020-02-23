İran ile sınır kapılarının geçici olarak kapatılması - Gürbulak Sınır Kapısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran ile sınır kapılarının geçici olarak kapatılması - Gürbulak Sınır Kapısı - Son Dakika

İran ile sınır kapılarının geçici olarak kapatılması - Gürbulak Sınır Kapısı

6 saat önce

Gürbulak Sınır Kapısı'nın önündeki hareketlilik Sınır kapısı önünde bekleyenler Oluşan tır kuyruğu AĞRI - İran'daki koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin bu ülke ile sınır geçişlerinin sağlandığı noktalardan olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı da kapatıldı.

Gürbulak Sınır Kapısı'nın önündeki hareketlilik

Sınır kapısı önünde bekleyenler

Oluşan tır kuyruğu AĞRI - İran'daki koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin bu ülke ile sınır geçişlerinin sağlandığı noktalardan olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı da kapatıldı.

İran ile sınır kapılarının geçici olarak kapatılması - Gürbulak Sınır Kapısı

Gürbulak, Ağrı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:36 Kaynak: AA
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