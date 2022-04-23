İran ile Suudi Arabistanlı yetkililer Bağdat'ta görüştü - Son Dakika
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İran ile Suudi Arabistanlı yetkililer Bağdat'ta görüştü

23.04.2022 13:22
İran ile Suudi Arabistanlı yetkililer Bağdat'ta görüştü

İran ile Suudi Arabistan ilişkilerini normalleştirmek için iki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmelerin beşinci turunun Bağdat'ta yapıldığı bildirildi.

İran ile Suudi Arabistan ilişkilerini normalleştirmek için iki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmelerin beşinci turunun Bağdat'ta yapıldığı bildirildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı "Nournews"in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tahran ile Riyad arasında Bağdat'ta gerçekleştirilen 5. tur görüşmelerin olumlu atmosferde geçtiği belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki bir sonraki görüşmelerin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

?- İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle iki ülke arasındaki gergin diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ile Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın ara buluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 23 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, Riyad'la müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmiş ve bunun bir göstergesi olarak Suudi Arabistan'ın Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatında görevli üç İranlı diplomata vize verdiği bilgisini aktarmıştı.

Amerikan The Atlantic dergisine 3 Mart'ta röportaj veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'la ilgili olarak, "Onlar bizim komşumuz. Ebediyen de komşumuz olacaklar. Ne biz onlardan kurtulacağız ne onlar bizden kurtulacak. Bu yüzden sorunu çözmeli ve bir arada yaşamanın yollarını aramalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

İki ülke arasında 16 Mart'ta yapılması planlanan görüşmeler ise Suudi Arabistan'da birçoğu Şii olmak üzere 81 kişinin bir günde idam edilmesinin ardından Tahran tarafından geçici olarak ertelenmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Bağdat, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran ile Suudi Arabistanlı yetkililer Bağdat'ta görüştü - Son Dakika


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