İran ile Taliban arasında "sınırın yanlış anlaşılması" nedeniyle çatışma yaşandı - Son Dakika

İran ve Afganistan sınırında bulunan Nimruz vilayeti yakınında Taliban ile İran sınır güçleri arasında "sınırın yanlış anlaşılması" nedeniyle çatışma çıktı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Nimruz vilayeti yakınlarındaki Şegalek bölgesinde bulunan İranlı çiftçilere sınır ihlali gerekçesiyle Taliban tarafından ateş açıldı.

İran'ın kaçakçılarla mücadele için Afganistan sınırının birkaç yüz metre içerisine inşa ettiği duvarların İranlı çiftçiler tarafından aşılması üzerine Taliban güçlerinin sınır ihlali yapıldığını sanarak İranlı sivillere ateş açtığı ve İran sınır muhafızlarının da Taliban'a karşılık vermesi üzerine iki taraf arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmanın sona erdiği belirtildi ancak iki tarafın kayıp verip vermediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Haberde, İran'a ait sınırdaki kontrol noktalarının Taliban tarafından ele geçirildiğine dair sosyal medyada yer alan iddialar da yalanlandı.