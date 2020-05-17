İran ile Ukrayna arasındaki uçak krizinde yeni gelişme - Son Dakika

İran ile Ukrayna arasındaki uçak krizinde yeni gelişme

İran'da geçtiğimiz 8 Ocak tarihinde füzeyle düşürülen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İran ile Ukrayna arasındaki uçak krizinde yeni gelişme, System.String[]

İran'da geçtiğimiz 8 Ocak tarihinde füzeyle düşürülen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının İran'da düşürülmesiyle ilgili soruşturmanın ilerlememesi halinde, Uluslararası Adalet Divanına başvuruda bulunabileceklerini açıkladı.

"ULUSLARARASI ADALET DİVANINA BAŞVURACAĞIZ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin, "Eğer soruşturmayla ilgili müzakereler çıkmaza girerse, Uluslararası Adalet Divanına başvurmak zorunda kalacağız. Bu sadece Ukrayna ile ilgili bir konu değil. Kanada, İngiltere, İsveç, Afganistan ve Ukrayna devletlerinin birleşik cephesi söz konusu" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA HIZLI YÜRÜMÜYOR

Uçağın düşürülmesiyle ilgili soruşturmanın istenen hızda ilerlemediğinin altını çizen Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı, uçağın kara kutusunun okunması ve kodlarının çözülmesi konusunda ilerleme kaydedilmediğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İran'da 8 Ocak 2020 tarihinde Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının füzeyle düşürülmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerin 11'inin Ukrayna, 82'sinin İran, 63'ünün Kanada, 10'unun İsveç, 4'ünün Afganistan, 3'ünün Almanya, 3'ünün İngiltere vatandaşı oldukları açıklanmıştı.

İran, Ukrayna Hava Yolları uçağının, 'saldırgan uçak' zannedilerek 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü itiraf etmiş ve özür dilemişti.


Ukrayna, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 11:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İran ile Ukrayna arasındaki uçak krizinde yeni gelişme - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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