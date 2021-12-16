İran ile Umman'dan Hürmüz Boğazı'nda yardım ve kurtarma tatbikatı - Son Dakika

İran ile Umman donanmaları, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde ortak askeri yardım ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, söz konusu tatbikat, İran ve Umman Ortak Askeri Dostluk Komisyonunda varılan anlaşmalar kapsamında yapıldı.

Tatbikata, İran Deniz Kuvvetleri, Devrim Muhafızları Ordusu donanması ile Umman donanmasına bağlı çok sayıda yüzer birliğin yanı sıra helikopterler ve insansız hava araçları katıldı.