İran ile Umman, Stratejik İstişareler Toplantısı düzenledi - Son Dakika

İran ile Umman arasında Tahran'da bölgesel konuların ve ikili ilişkilerin ele alındığı Ortak Stratejik İstişareler Toplantısı düzenledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya katılmak için Tahran'da bulunan Umman Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Halife Harisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Abdullahiyan, görüşmede bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğini ve İran'ın bölge ülkeleriyle ikili ilişkileri geliştirmek için müzakereye hazır olduğunu söyledi.

Harisi de Yemen'deki krizin bir an önce sona ermesi temennisinde bulunarak Umman'ın sorunların barışçıl yollarla çözümüne destek verdiğini ifade etti.