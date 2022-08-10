İran, Rusya ile ortak uydu üretimine başlayacağını duyurdu - Son Dakika
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İran, Rusya ile ortak uydu üretimine başlayacağını duyurdu

10.08.2022 14:38
İran, Rusya ile ortak uydu üretimine başlayacağını duyurdu

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, Rusya ile ortak uydu üretimine başlayacaklarını söyledi.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, Rusya ile ortak uydu üretimine başlayacaklarını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Zarepur, dün Rusya tarafından Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan "Hayyam" uydusuyla ilgili bilgi verdi.

Zarepur, uydunun 500 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleştiğini ve şu ana kadar uydudan 4 kez sinyal aldıklarını belirtti.

Uydunun Rusya tarafından İran adına üretildiğini aktaran Zarepur, "Hayyam uydusunun fırlatılması için Rus tarafı ile 400 saatten fazla görüşme yapıldı. Bu uydunun ikinci, üçüncü ve dördüncü versiyonları için Rusya ile ortak üretim hattı kuracağız." dedi.

İran Uzay Ajansı Başkanı Hasan Salariye de Hayyam uydusunun "casusluk" amacıyla kullanılacağına dair iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, "Hayyam, doğal kaynakların yönetimi, madencilik, tarım ve çevre alanlarında kullanılmak üzere standartlara göre tasarlanmış ve üretilmiş bir ölçüm uydusudur." diye konuştu.

Uydunun 600 kilogram ağırlığında olduğunu ve bu yüzden casusluk faaliyetleri için kullanılamayacağını savunan Salariye, "casus uyduların belirli bir boyutta ve belirli bir yörüngede olduğunu" ifade etti.

İran Uzay Ajansı Başkanı, Hayyam'ın maliyetinin 40 milyon dolar olduğunu ve 5 yıl boyunca faaliyette olacağını sözlerine ekledi.

İran'ın uydusunun "Rusya tarafından Ukrayna savaşında kullanılacağı" iddiası

Tahran yönetimi, adını 11 ve 12'nci yüzyıllarda yaşamış İranlı astronom, matematikçi ve şair Ömer Hayyam'dan alan uydunun dün Rus Soyuz 2.1b uydu taşıyıcı roketle Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldığını duyurmuştu.

İran Uzay Ajansınca yapılan açıklamada, yüksek çözünürlüklü kamera ile donatılan uydunun, çevresel gözlemler için kullanılacağı ve tamamen İran'ın kontrolünde kalacağı belirtilmişti.

Açıklamada, uydudan toplanan bilgilerin başka hiçbir ülke tarafından erişilemeyeceği ve yalnızca sivil amaçlarla kullanılacağı ifade edilmişti.

Buna karşılık Washington Post gazetesinde geçen hafta yayımlanan ve ismi açıklanmayan Batılı güvenlik yetkililerine dayandırılan haberde, Rusya'nın "Ukrayna'ya karşı savaş sırasında İran'ın uydusundan faydalanabileceği" iddia edilmişti.

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Kaynak: AA

Baykonur Uzay Üssü, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Rusya ile ortak uydu üretimine başlayacağını duyurdu - Son Dakika

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