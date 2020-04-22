İran ilk askeri uydusunu uzaya fırlattığını duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran ilk askeri uydusunu uzaya fırlattığını duyurdu - Son Dakika Dünya

İran ilk askeri uydusunu uzaya fırlattığını duyurdu

6 saat önce

İran ilk askeri uydusunu başarılı bir şekilde uzaya fırlattığını açıkladı.

İran ilk askeri uydusunu uzaya fırlattığını duyurdu, System.String[]

İran ilk askeri uydusunu başarılı bir şekilde uzaya fırlattığını açıkladı. Uydunun, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından fırlatıldığı ifade edildi.

İran ilk askeri uydusunu başarılı bir şekilde uzaya fırlattığını açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada,  'Nur-1' adı verilen uydunun, İran'ın ortasında yer alan Kebir (Merkezi) Çölü'nden uzaya fırlatıldığı belirtildi. İran'ın uzaya fırlattığı ilk askeri uydu olduğu vurgulanırken, başarılı bir şekilde yeryüzünün 425 kilometre uzaklığına bir yörüngeye yerleştiği aktarıldı.


Devrim Muhafızları, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:10 Kaynak: DHA

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