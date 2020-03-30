İran'ın 17 kilit ismi koronavirüse yenik düştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'ın 17 kilit ismi koronavirüse yenik düştü - Son Dakika Dünya

İran'ın 17 kilit ismi koronavirüse yenik düştü

6 saat önce

Koronavirüsün (Covid-19) dünyada yayılmasının ardından en çok vakaların görüldüğü ülkelerden biri olan İran'da rejimin 17 kilit ismi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 13 isimde de virüs tespit edildi.

İran'ın 17 kilit ismi koronavirüse yenik düştü, System.String[]

Koronavirüsün (Covid-19) dünyada yayılmasının ardından en çok vakaların görüldüğü ülkelerden biri olan İran'da rejimin 17 kilit ismi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 13 isimde de virüs tespit edildi.

Dünyada yayılmaya devam eden koronavirüsün en çok yayıldığı ülkeler arasında Çin'den sonra İran geliyordu. Ülkede rejimin 17 kilit ismi virüs nedeniyle hayatını kaybederken; 13 isme de koronavirüs teşhisi konuldu. İran medyasında yer alan haberlerde, en son virüs tespit edilen kişinin İran Parlamentosu eski Başkan Yardımcısı Mohammad-Reza Khatami olduğu açıklanmıştı. Khatami'nin, 1979 yılında ABD Büyükelçiliğine yapılan işgale ve 52 kişini rehin alınmasına destek verdiği belirtiliyor.

İRAN YARDIMCI CUMHURBAŞKANI DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Khatami'nin yanı sıra, 11 Mart'ta İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri'nin de koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu. İran medyası aynı gün, Turizm Bakanı Ali Asghar Mounesan ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhammed Ali İravani'de virüs tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüse yakalanan isimler arasında Kadın ve Aile İşleri Başkan Yardımcısı Masume Ebtekar, Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakan Yardımcısı İraj Harirchi, Sanayi, Maden ve İşletme Bakanı Reza Rahmani ve  eski Adalet Bakanı Mostafa Pourmohammadi'nin yanında diğer milletvekilleri de yer alıyor.

17 KİLİT İSİM YAŞAMINI YİTİRDİ

Ülkede koronavirüs nedeniyle, aralarında rejimdekilerin, komutanların, din adamlarının ve siyasetçilerin de yer aldığı 17 isim yaşamını yitirdi. Bu isimler arasında, İran Devrim Muhafızları'nın kurucularından Habib Barzegari, İranlı milletvekili Hamid Kahram, İran Uzmanlar Meclisi üyesi Hashem Bathaie Golpayegani bulunuyor. Golpayegani, ölümünden önce koronavirüs salgını için ABD'yi suçlayarak, "Benim fikrime göre ABD virüsün kaynağı. ABD askeri virüsü üretti ve Çin'de yayılmasını sağladı" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan, İran Devrim Muhafızları komutanlarından Nasser Shabani ve Hossein Asadollahi de koronavirüsten yaşamını yitirdi. Ülkede koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 757'ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 41 bin 495'e çıktı.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:23 Kaynak: DHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı         
23:52
Haluk Levent Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 30 bin lira bağışladı         
23:48
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi         
23:30
Mesut Özil baba oldu Mesut Özil baba oldu         
23:12
Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi         
22:57
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği         
22:55
Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı         
22:33
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi         
22:30
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım         
22:26
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı         
22:06
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum         
22:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı         
21:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu         
21:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu         
21:33
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı         
21:22
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi         
21:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı         
21:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı         
20:48
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi         
20:39
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi         
20:29
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı         
20:26
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi         
20:24
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı         
19:11
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim         
19:10
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi         
19:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 00:23:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'ın 17 kilit ismi koronavirüse yenik düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]