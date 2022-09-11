İran'ın alıkoyduğu iki Yunan gemisindeki mürettebata eve dönüş izni - Son Dakika
Üye Girişi

İran'ın alıkoyduğu iki Yunan gemisindeki mürettebata eve dönüş izni

11.09.2022 23:04
İran'ın alıkoyduğu iki Yunan gemisindeki mürettebata eve dönüş izni

İran'ın, 27 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde alıkoyduğu Yunanistan'a ait iki gemideki mürettebatın serbest bırakılacağı açıklandı.

İran'ın, 27 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde alıkoyduğu Yunanistan'a ait iki gemideki mürettebatın serbest bırakılacağı açıklandı.

Yunanistan'ın Panhelenik Ticari Deniz Taşımacılığı Denizcileri Birliğinin yaptığı açıklamada, İran'ın mayısta alıkoyduğu "Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" isimli gemilerdeki mürettebatın, üç ayı aşkın süredir evlerine dönemedikleri vurgulandı.

Denizcilerin, psikolojik olarak zor durumda olduklarının belirtildiği açıklamada, İran'ın mürettebat değişimini kabul ettiği ve geri dönüşlerin pazartesiden itibaren başlayacağı kaydedildi.

Yunanistan, ABD'nin talebiyle İran petrolüne el koymuştu

Yunanistan, 25 Mayıs'ta ABD'nin talebi üzerine İran petrolü taşıyan Lana adlı petrol tankerini alıkoymuş ve geminin taşıdığı petrole de mahkeme kararıyla el koymuştu.

Yunanistan'ın gemiyi alıkoyma kararına İran tepki göstermiş, Yunanistan'ın Eğriboz Temyiz Mahkemesi, Lana adlı tankere 28 Haziran'da seyir izni vermişti.

İran da Basra Körfezi'nde iki Yunan gemisini alıkoymuştu

Devrim Muhafızları Ordusu da 27 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait "Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" isimli iki petrol tankerini alıkoyarak, tankerlerdeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koymuştu.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinin ardından Miçotakis geri adım attı: Çatışma olacağını sanmıyorum, görüşmeye her zaman hazırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinin ardından Miçotakis geri adım attı: Çatışma olacağını sanmıyorum, görüşmeye her zaman hazırım ABD'nin koruduğu Miçotakis tahriklerine Türkçe devam etti: Dayılık yok ABD'nin koruduğu Miçotakis tahriklerine Türkçe devam etti: Dayılık yok İsrail Başbakanı: İsrail nükleer anlaşmayı durdurmak için başarılı bir kampanya yürütüyor İsrail Başbakanı: İsrail nükleer anlaşmayı durdurmak için başarılı bir kampanya yürütüyor
Kaynak: AA

Basra Körfezi, Yunanistan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın alıkoyduğu iki Yunan gemisindeki mürettebata eve dönüş izni - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:38 Galatasaray'ın "Kerem Akgün" paylaşımını taraftarı hem şaşırttı hem de eğlendirdi!
22:26 11 yaşındaki çocuk, tabancayla kendini başından vurdu!
22:21 Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu!
22:08 AVM'de silahlı çatışma! İki grup birbirine girdi 5 kişi yaralandı
21:58 Kerem Aktürkoğlu şov yaptı! Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3 golle mağlup etti
21:53 Emre Komutanım'da Kerem Asteğmen rolüne hayat veriyordu! Orçun Kaptan yıllar sonra ortaya çıktı
21:17 Sergio Oliveira'nın şanssızlığı gündem oldu! Herkes tek bir isme benzetti
20:40 Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni 3 gün sonra bulundu
20:32 Kız isteme kavgası kanlı bitti! 3'ü ağır 13 kişi yaralandı
16:15 Kıyafetlerini değiştiren işçileri kurşun yağmuruna tutmuştu! Cinayete neden olan kadın iç çamaşırı detayı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 23:04:07. #1.11#
SON DAKİKA: İran'ın alıkoyduğu iki Yunan gemisindeki mürettebata eve dönüş izni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement