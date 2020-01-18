İran'ın 4 takımı AFC Şampiyonlar Ligi maçlarına katılmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'ın 4 takımı AFC Şampiyonlar Ligi maçlarına katılmayacak - Son Dakika

İran'ın 4 takımı AFC Şampiyonlar Ligi maçlarına katılmayacak

6 saat önce

Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlarda güvenlik nedeniyle ev sahipliği hakları ellerinden alından İran temsilcileri Persepolis, Sepahan, İstiklal ve Şehr Khodro takımlarının üçüncü bir ülkedeki maçlara katılmayacağı bildirildi.

İran'ın 4 takımı AFC Şampiyonlar Ligi maçlarına katılmayacak, System.String[]

Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlarda güvenlik nedeniyle ev sahipliği hakları ellerinden alından İran temsilcileri Persepolis, Sepahan, İstiklal ve Şehr Khodro takımlarının üçüncü bir ülkedeki maçlara katılmayacağı bildirildi.

İran Futbol Federasyonu (FFIRI) Başkan Vekili Haydar Baharvend, yaptığı açıklamada, şampiyonada ev sahipliğinin İran'ın hakkı olduğunu ve üçüncü bir ülkede ev sahipliği yapmayacaklarını belirterek aldıkları kararın sonucuna da katlanacaklarını ifade etti.

Baharvend, İran Gençlik ve Spor Bakanı Mesud Sultanifer'in de Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Başkanı Şeyh Selman bin İbrahim Al Halife'ye mektup göndererek "kararın nihai olması halinde İranlı takımların maçlara katılmayacağını" ilettiğini aktardı.

Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki İran temsilcileri Persepolis, Sepahan, İstiklal ve Şehr Khodro takımlarının üçüncü ülkedeki maçlara katılmama kararının kesin olduğunu kaydeden Baharvend, "Bu konuda zararlı çıkan taraf biz olmayacağız. Çünkü halkımız ve taraftarlarımız bizi destekliyor. Coşkulu İran taraftarını kaybeden AFC bu meseleden zararlı çıkacak." görüşlerini savundu.

AFC, dün Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında İran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan bazı maçların "güvenlik" nedeniyle tarafsız sahada oynanmasına karar vermişti.

İranlı kulüplerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez takımlarıyla yaptığı maçlar, bir süredir bu ülkeler arasında yaşanan siyasi gerilim nedeniyle tarafsız sahada oynanıyor.

Futbol Federasyonu, Asya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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