Son Dakika Haberleri: İran'ın 9 Milyon Konuta İhtiyacı Var"

İran'ın 9 Milyon Konuta İhtiyacı Var"

1 saat önce

İran Toplu Konut Üreticileri Derneği Başkanı Mücteba Bigdili, ülkesinde 9 milyon konut açığının olduğunu söyledi.

İran'ın 9 Milyon Konuta İhtiyacı Var
İran Toplu Konut Üreticileri Derneği Başkanı Mücteba Bigdili, ülkesinde 9 milyon konut açığının olduğunu söyledi.

İran merkezli Khabaronline haber sitesine konuşan Bigdili, "İran'da her yıl yeni evlenen gençler için 1 milyon, diğer sebeplerle de 500 bin yeni konuta ihtiyaç var." dedi.

Ülkedeki konut açığının 6 yıldır karşılanmadığını dile getiren Bigdili, "9 milyon konutun inşa edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Döviz kurunun yükselişine bağlı olarak maliyetlerin artmasının inşaat sektörünü olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Bigdili, sektörün canlanması için devlet desteğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini duyurduğu geçen yıl, 1 dolar, 4 bin 500 tümenden 15 bin tümen seviyesine kadar yükselmişti. Serbest piyasada bugün doların 12 bin tümen civarında olduğu İran'da inşaat piyasasındaki durgunluk birkaç yıldır devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:27 Kaynak: AA

İran, Güncel
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