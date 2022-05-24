İran'ın Abadan kentinde 10 katlı binanın çökmesiyle ilgili belediye başkanı gözaltına alındı

İran'da Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan 10 katlı binanın çökmesiyle ilgili soruşturmada Belediye Başkanı Hüseyin Hamidpur ile önceki iki belediye başkanı da gözaltına alındı.

İran devlet televizyonuna göre, Huzistan Başsavcısı Sadık Caferi Çegeni, soruşturma kapsamında Abadan'ın mevcut ve önceki iki belediye başkanı ile binanın denetçilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Öte yandan haklarında gözaltı kararı çıkartılan bina sahibi ve müteahhidin olayda hayatını kaybettiğini aktaran Çegeni, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde inşaatı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi dün öğle saatlerinde çökmüştü.

Olayda şu ana kadar 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, enkaz altında halen 50 kişinin olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.