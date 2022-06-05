İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde çöken 10 katlı binada can kaybı artmaya devam ediyor. Abadan Valisi İhsan Abbaspur yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini aktararak, "Maalesef enkaz altından hayatını kaybedenlere ait cesetler çıkmaya devam ediyor. Ölü sayısı 42 oldu. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İran'ın Abadan kentinde çöken binada can kaybı 42'ye yükseldi - Son Dakika

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