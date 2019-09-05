Son Dakika Haberleri: "İran'ın adımı endişe verici"
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"İran'ın adımı endişe verici"

1 saat önce

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer araştırma ve geliştirme sınırlarını askıya almasının son derece endişe verici olduğunu açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer araştırma ve geliştirme sınırlarını askıya almasının son derece endişe verici olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran yönetiminin, nükleer anlaşmanın taahhütlerini askıya almasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İran'ın nükleer araştırma ve geliştirme sınırlarını askıya alması son derece endişe verici. Avrupalı ve uluslararası ortaklarımız İranla ilgili gerilimi azaltmak konusunda çalışırken, İran'ın nükleer taahhütlerinden uzaklaşmak yönündeki bu üçüncü adımı bilhassa hayal kırıklığı." ifadelerine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün nükleer anlaşma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini "bir kenara bıraktıklarını" ve bu alanda ülkenin ihtiyacı olan adımları atacaklarını açıklamıştı.

Başkent Tahran'da Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir araya gelen Ruhani, toplantının ardından yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin azaltılmasıyla ilgili üçüncü adımın cuma günü hayata geçeceğini belirtmişti.

İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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