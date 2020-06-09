İran'ın Afganistan Büyükelçiliği önünde protesto - Son Dakika

İran'ın Afganistan Büyükelçiliği önünde protesto

Son dönemde İran'da Afgan göçmenlere yönelik şiddet olaylarının ardından onlarca kişi İran'ın Afganistan Büyükelçiliği önünde protesto eylemi gerçekleştirdi.

İran'ın Afganistan Büyükelçiliği önünde protesto, System.String[]

Son dönemde İran'da Afgan göçmenlere yönelik şiddet olaylarının ardından onlarca kişi İran'ın Afganistan Büyükelçiliği önünde protesto eylemi gerçekleştirdi.


Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan İran Büyükelçiliği önünde Ulusal Dayanışma Partisi tarafından protesto düzenlendi. İran polisinin Afganlara karşı sert tutumu ve Afgan mültecilerin hayatını kaybetmesine yönelik uygulamalara karşı düzenlenen protestoya onlarca kişinin yanı sıra Ulusal Dayanışma Parti lideri Najib Kabuli, sivil toplum aktivistleri ve basın mensupları katıldı. Protestocular, "İran lideri Hamaney ulusal terörist lideridir. Bizi niye suda boğdunuz" sloganı atarken, sosyal medyaya "Biraz su getirin, yandım" gibi ifadeler yer aldı.


Eylemlere katılan Rahmatullah adlı gösterici, İran hükümetinin Afgan mültecilere sert müdahalelerde bulunduğunu ifade ederek, "Afgan mültecileri hep acı çekiyor. Suda boğuyorlar, cezalandırıyorlar. On mültecimizden haber alamıyoruz. Ne yaptılar bilmiyoruz. Çocuk yanıyor su istiyor, kimse bir yudum su vermiyor. Bu nasıl Müslümanlıktır. Allah'tan başka yardımcımız yok" ifadelerini kullandı.


Onlarca Afgan göçmen, İran Sınır Muhafızları tarafından Afganistan-İran sınırında bulunan Herirud Nehri'ne atılmıştı. Geçtiğimiz günlerde de İran güvenlik güçlerinin, Afgan göçmenlerin bulunduğu bir araca ateş açması sonucu 3 Afgan göçmen hayatını kaybetmişti. - KABİL

Afganistan, İran, Politika, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 03:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran'ın Afganistan Büyükelçiliği önünde protesto - Son Dakika

Son Dakika

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