Son Dakika Haberleri: İran'ın alıkoyduğu İngiliz petrol tankeri mürettebatının milliyetleri açıklandı
Son Dakika Güncel Haber

İran'ın alıkoyduğu İngiliz petrol tankeri mürettebatının milliyetleri açıklandı

1 saat önce

İran'ın Hürmüz Boğaz'ından geçişi sırasında alıkoyduğu İngiltere'ye ait Stena Impero adlı petrol tankerindeki mürettebatın, hangi ülke vatandaşı oldukları açıklandı.

İran'ın alıkoyduğu İngiliz petrol tankeri mürettebatının milliyetleri açıklandı, System.String[]
İran'ın Hürmüz Boğaz'ından geçişi sırasında alıkoyduğu İngiltere'ye ait Stena Impero adlı petrol tankerindeki mürettebatın, hangi ülke vatandaşı oldukları açıklandı. İran'ın Hürmüzgan eyaleti Limanlar Genel Müdürü Allahmurad Afifpur, alıkonulan petrol tankerinde 23 mürettebatın olduğunu söyleyerek, "Petrol tankerinde 18 Hindistanlı ve 5 Rus, Litvanya ve Filipin vatandaşı bulunmakta" dedi. İran'ın Bender Abbas Limanı'na getirilen Stena Impero adlı petrol tankerinin Hürmüz Boğaz'ından geçişi sırasında bir balıkçı gemisine çarptığını aktaran Afifpur, "Umman açıklarından Suudi Arabistan'ın el Celil limanına hareket etmekte olan Stena Impero adlı petrol tankerinin bir balıkçı gemisine çarptığı bilgisini aldık" ifadesini kullandı.
"BALIKÇI TEKNESİNE ÇARPTI" İngiltere'ye ait petrol tankerinin balıkçı gemisine çarpmasının ardından petrol tankerinin gönderilen hiçbir mesaja cevap vermediğini kaydeden Afifpur, "Petrol tankerinden herhangi bir cevap gelmemesi üzerine Limanlar Genel Müdürlüğü olarak Devrim Muhafızlarından müdahale etmesini ve tankeri Bender Abbas Limanı'na getirmesini istedik" şeklinde konuştu. Bender Abbas Limanı'nda bulunan petrol tankerinde uzmanların incelemelere başladığını aktaran Limanlar Genel Müdürü Afifpur, İngiltere bayrağı taşıyan petrol tankerinde 23 mürettebatın bulunduğunu belirterek, "Petrol tankerinde 18 Hindistanlı ve Rusya, Litvanya ve Filipin'den 5 çalışan bulunmakta. İngiltere bayraklı geminin kaptanı Hindistanlı" diye konuştu. Stena Impero adlı petrol tankerindeki 23 mürettebatın gemide olduklarını söyleyen Afifpur, yargının gerekli görmesi halinde mürettebattan ifadelerinin alınacağını da vurguladı.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"2 gemimizin alıkonulması kabul edilemez" "Tanker" krizi büyüyor! İran, İngiliz gemisine el koyduğunu duyurdu Vatandaşlar çuval sandı, sudan yaşlı kadının cesedi çıktı CHP'li Bekaroğlu'ndan Davutoğlu'na tepki: Sizin döneminizde muhaliflere yapılanlar ne olacak?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 16:04:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'ın alıkoyduğu İngiliz petrol tankeri mürettebatının milliyetleri açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]