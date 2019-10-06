'İran'ın Angelina Jolie'si sosyal medya fenomeni Sahar Tabar tutuklandı, Instagram hesabı kapandı

Hollywood yıldızı Angelina Jolie'ye benzemek için onlarca ameliyat geçirdiğini iddia edilen ve yüzünün fotoğraflarını hesabında paylaşan Instagram fenomeni İranlı Sahar Tabar tutuklandı.



Asıl adı Fatemeh Kh. olan ve sosyal medyada Sahar Tabar ismiyle bilinen 21 yaşındaki İranlı genç kızın olay sonrası Instagram hesabı da kapatıldı.