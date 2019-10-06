Son Dakika Haberleri: 'İran'ın Angelina Jolie'si sosyal medya fenomeni Sahar Tabar tutuklandı, Instagram hesabı kapandı
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'İran'ın Angelina Jolie'si sosyal medya fenomeni Sahar Tabar tutuklandı, Instagram hesabı kapandı

54 dakika önce

Hollywood yıldızı Angelina Jolie'ye benzemek için onlarca ameliyat geçirdiğini iddia eden ve yüzünün fotoğraflarını hesabında paylaşan Instagram fenomeni İranlı Sahar Tabar tutuklandı. Asıl adı Fatemeh Kh. olan 21 yaşındaki İranlı genç kızın Instagram hesabı da kapatıldı.

'İran'ın Angelina Jolie'si sosyal medya fenomeni Sahar Tabar tutuklandı, Instagram hesabı kapandı, System.String[]

Hollywood yıldızı Angelina Jolie'ye benzemek için onlarca ameliyat geçirdiğini iddia edilen ve yüzünün fotoğraflarını hesabında paylaşan Instagram fenomeni İranlı Sahar Tabar tutuklandı.


Asıl adı Fatemeh Kh. olan ve sosyal medyada Sahar Tabar ismiyle bilinen 21 yaşındaki İranlı genç kızın olay sonrası Instagram hesabı da kapatıldı.

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Angelina Jolie, Hollywood, Instagram, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:01 
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