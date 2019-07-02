Son Dakika Haberleri: İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'dan Vatan Partisine ziyaret
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İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'dan Vatan Partisine ziyaret

1 saat önce

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e ziyarette bulundu.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'dan Vatan Partisine ziyaret, System.String[]
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e ziyarette bulundu.
Perinçek, makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, Farazmand'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İran'ın, ABD ve İsrail'e karşı sergilediği tutumu desteklediklerini belirten Perinçek, ABD'nin, İran'a uyguladığı yaptırımları eleştirdi.
Perinçek, "ABD'nin uyguladığı yaptırımlara karşı her zaman İran'ın yanındayız. Şu anda İran'ın tehditlere karşı dik duruşu hepimize ilham veriyor. ABD, bölgemizden yenilip gidecektir. Bu konuda İran'ın çok büyük katkıları oldu. O bakımdan sizlerle beraber olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.
Farazmand ise İran ile Türkiye arasında iyi ilişkiler olduğuna dikkati çekerek, muhalefet partilerinin de bu ilişkileri desteklemelerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi ve ev sahipliğinden dolayı Perinçek'e teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:37 Kaynak: AA
Doğu Perinçek, Ankara, İran, Güncel
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