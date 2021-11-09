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İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, AA'yı ziyaret etti - Son Dakika

İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, AA'yı ziyaret etti

09.11.2021 17:57
İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, AA'yı ziyaret etti

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Büyükelçi Ferazmend'i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

AA'nın merkezi Türkiye'de bulunan küresel bir haber ajansı olduğuna dikkati çeken Karagöz, kurumun yabancı dillerle ilgili servislerinin İstanbul'daki yeni merkezine taşınacağını ve burada yeni bir yapılanma kurulacağını anlattı.

Karagöz, yeni yabancı dil yapılanmasında İngilizcenin AA'nın rehber dili olacağını kaydetti.

İran'daki AA ekibinin güçlendirileceğini söyleyen Karagöz, AA'nın İran'da hazırlayacağı haberleri tüm dünyaya ulaştırma kapasitesine sahip olduğunu anımsattı.

Karagöz, AA'nın bağımsız bir editöryal politikası bulunduğuna işaret ederek, "Objektif bir perspektifimiz var. Güvenilir bir kaynağız. Bu yüzden İran'da daha fazla varlık göstermek istiyoruz. Umarım İran'dan dünyaya daha fazla haber yapabiliriz." dedi.

"AA'nın bölgedeki en güçlü haber ajansı olmasından gurur duyuyorum"

Ferazmend ise komşu ülkelerin başarısı ve istikrarının tüm bölge için önemli olduğuna işaret ederek, "İranlı ve Müslüman bir diplomat olarak AA'nın bölgedeki en güçlü haber ajanslarından biri olmasından gurur duyuyorum ve küresel olarak da başarılı olacağınızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de gençliğinde gazetecilik yaptığını anlatan Ferazmend, Türkiye'nin işbirliği yapılacak dost bir ülke olduğunu belirterek, "Türkler halkımıza yakındır. Bölge ülkelerinde de büyükelçilik yapmış biri olarak söyleyebilirim ki İranlıların en güçlü ilişkileri Türklerledir. Bu yakınlık medya işbirliğine neden dönüşmesin?" ifadelerini kullandı.

Ferazmend, İran'ın resmi haber ajansı IRNA ile işbirliği imkanlarına da değinerek, "İran'da Türk medyasına ilgi ve Türk medyasıyla ilgi büyük oranda pozitiftir." dedi.

Görüşmede, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan, AA'yı tanıtan bir sunum da yaptı.

Anadolu Ajansı, Karagöz, Ankara, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, AA'yı ziyaret etti - Son Dakika


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