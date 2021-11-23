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İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Kafkasya'da 3+3 mekanizmasına destek verdiklerini vurguladı - Son Dakika

İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Kafkasya'da 3+3 mekanizmasına destek verdiklerini vurguladı

23.11.2021 10:26
İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Kafkasya'da 3+3 mekanizmasına destek verdiklerini vurguladı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, ülkesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kafkasya'da barış ve iş birliği için gündeme getirdiği 3+3 inisiyatifine destek verdiğini açıkladı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, ülkesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kafkasya'da barış ve iş birliği için gündeme getirdiği 3+3 inisiyatifine destek verdiğini açıkladı.

Ferazmend, AA için kaleme aldığı makalede, Erdoğan'ın Kasım 2020'de gündeme getirdiği Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ile Türkiye, Rusya, İran'dan oluşan 3+3 fikrinin memnuniyetle karşılandığını ve bu kapsamda bölge ülkelerinde temaslarda bulunulduğunu hatırlattı.

İnisiyatifin İran'ın dış politikada izlediği temel ilkelere de uygun olduğunu kaydeden Ferazmend, "3+3 formatındaki inisiyatif, tam da İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikada izlediği temel ilkelerle, yani bölgesel sorunların bölgenin paydaş ülkeleri tarafından çözülmesi, gerginlik alanlarının en aza indirgenmesi, iş birliğinin geliştirilmesi ve bölge ülkelerinin yetenek ve kabiliyetlerinin sinerjisi yoluyla güçlü bir bölge oluşturma hedefiyle aynı doğrultudadır." değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hükümetinin de 3+3 girişimini desteklediğini belirten Ferazmend, 2020 yılında Karabağ'da çatışmalar sürerken dönemin İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı'nın Bakü, Erivan, Ankara ve Moskova'yı ziyaret ettiğini anımsattı.

Ferazmend, bu ziyaretlerde Bakan Yardımcısı'nın bölgedeki gerginliği kontrol edecek, anlaşmazlıkları barışçıl yollarla adil şekilde çözecek bir mekanizma kurulması önerisinde bulunduğunu söyledi.

Gürcistan dışındaki ülkelerin bu inisiyatifi prensipte kabul ettiğini belirten Ferazmend, şunları kaydetti:

"Diplomasi alanında inisiyatiflerin, fikirlerin ve kolektif mekanizmaların ortaya atıldıkları andan gerçekleştikleri zamana dek görüşlerin birbirine yakınlaştırılmasına ve inisiyatifin farklı paydaşları arasında sübjektif ve objektif koşulların oluşmasına gereksinim duyduğunu söylememe gerek yok sanırım. Ancak önemli olan kolektif iradenin korunması, konuların sürekli takibi ve yapıcı fikirleri hayata geçirmede azim ve kararlılığa sahip olmaktır. Neyse ki 3+3 veya 3+2 inisiyatifinin gerçekleşmesi için paydaş ülkeler arasında kolektif bir irade, ortak çıkarlar ve karşılıklı yüksek bir anlayış mevcuttur. Kuşkusuz, stratejik Güney Kafkasya bölgesinde 30 yıllık bir gerginliğe son verilerek barış ve istikrarın tesisi, kalkınma, ticaret, yatırım ve sorunsuz ulaşım fırsatlarının doğması, bu bölgenin tüm uluslarının yararınadır."

Ferazmend, 3+3 mekanizmasının hayata geçeceğinden umutlu olduğunu vurgulayarak, "(İran) Bölge uluslarına siyasi, güvenlik, ticari, ekonomik ve transit iş birliği için aydınlık ufukların açılacağı inancını taşımaktadır. Bu inisiyatifin en büyük avantajı, paydaşlardan hiçbirinin dışlanmamış olmasıdır. Kafkasya'nın üç komşu ülkesi İran, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de gerginliği azaltma ve akan kanın durdurulması konusunda daha önce başarılı bir deneyim sergilediklerini bu vesileyle hatırlatmış olalım." ifadelerini kullandı.

Kafkasya, Türkiye, Ankara, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Kafkasya'da 3+3 mekanizmasına destek verdiklerini vurguladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Kafkasya'da 3+3 mekanizmasına destek verdiklerini vurguladı - Son Dakika
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