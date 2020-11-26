İran'ın Avustralyalı akademisyeni serbest bırakması Avustralya Başbakanı Morrison'u "rahatlattı" - Son Dakika

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, İran'da casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert'ın serbest bırakılmasından dolayı "rahatladığını ve çok sevindiğini" söyledi.

Morrison, Avustralya'nın Network Nine televizyonuna yaptığı açıklamada, Moore-Gilbert ile görüştüğünü ve akademisyenin sesinin canlı geldiğini bildirdi.

Avustralyalı akademisyenin serbest bırakılmasına "çok sevindiğini ve rahatladığını" dile getiren Morrison öte yandan Moore-Gilbert'ın serbest bırakılmasını sağlayan anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi veremeyeceğini ancak karşılığında Avustralyalıların güvenliğini etkileyecek bir şey yapılmadığını ve Avustralya'da herhangi bir mahkumun serbest bırakılmayacağının teminatını verdi.

Kylie Moore-Gilbert de serbest kalmasını sağlayan Avustralya hükümetine, diplomatlara ve özgürlüğü için kampanya yürüten destekçilerine teşekkür etti.

Moore-Gilbert, "İran'a ve sıcakkanlı, cömert, cesur insanlarına saygı, sevgi ve hayranlık duyduğunu" sözlerine ekledi.

Tayland, üç İranlı tutukluyu ülkelerine gönderiyor

Bu arada Tayland, 2012 yılında bombalı saldırı planına dahil olan üç İranlının ülkelerine gönderileceğini açıkladı.

Başsavcı Yardımcısı Chatchom Akapin, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, Tayland ile İran arasında yapılan anlaşma uyarınca cezaevinde tutulan üç İranlının ülkelerine gönderilmelerinin onaylandığını söyledi.

Akapin, "Bu tür nakiller görülmemiş bir şey değil. Her zaman böyle anlaşmalarla diğer ülkelere tutukluları transfer ediyor, aynı şekilde Taylandlıları geri alıyoruz." ifadesini kullandı.

Kylie Moore-Gilbert'in serbest bırakılması

İran'da İsrail adına casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını delmek suçlamasıyla ülke dışında tutuklu bulunan üç İranlı iş adamının salıverilmesi karşılığında serbest bırakılmıştı.

İran devlet televizyonu, tutuklu üç İranlının, hapse mahkum edilen Avustralya- İngiltere vatandaşı akademisyen ile takas edildiğini bildirmişti.

İngiliz medyası, Eylül 2019'da biri akademisyen olmak üzere Avustralya-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip iki kadın ve Avustralyalı bir erkeğin, farklı zamanlarda İran'da tutuklanarak Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutulduğunu ve akademisyenin 10 yıl hapse mahkum edildiğini duyurmuştu.

Avustralya hükümeti haberi teyit etmiş ancak tutuklu vatandaşlarının isimlerini ve kendilerine isnat edilen suçlamaları açıklamamıştı.

Tutuklu kişilerin seyahat blog yazarı ve sosyal medya fenomeni Mark Firkin ve Jolie King çifti olduğu bilgisi daha sonra medyada yer almıştı. Birkaç gün sonra da akademisyenin Melbourne Üniversitesinde Orta Doğu üzerine çalışmalar yapan Kylie Moore-Gilbert olduğu açıklanmıştı. Daha sonra Gilbert'in Eylül 2018'de İran'da gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, 17 Eylül 2019'da biri casusluk suçlamasıyla olmak üzere üç Avustralya vatandaşının tutuklandığını ve Gilbert'in vatandaşı olduğu ülke için değil, başka bir ülke adına casusluk faaliyetinde bulunduğunu açıklamıştı. İsmaili, Gilbert'in mahkeme tarafından 10 yıl hapse mahkum edildiğini belirtmişti.

Diğer iki Avustralyalı 5 Ekim 2019'da serbest bırakılmıştı.