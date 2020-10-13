İran'ın Azerbaycan sınırı yakınlarına İHA düştü - Son Dakika

İran'ın Azerbaycan sınırı yakınlarına İHA düştü
13.10.2020 10:37
İran'ın kuzeybatısında Azerbaycan sınırındaki Erdebil kentine bağlı Parsabad ilçesinde insansız hava aracı (İHA) düştü.
İran'ın kuzeybatısında Azerbaycan sınırındaki Erdebil kentine bağlı Parsabad ilçesinde insansız hava aracı (İHA) düştü.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Erdebil Vali Yardımcısı Behruz Nedayi, Azerbaycan sınırındaki Parsabad ilçesine bağlı Uzun Tepe Aliya köyüne bir İHA düştüğünü söyledi.
İHA'nin kime ait olduğu ve nasıl düştüğüyle ilgili araştırma başlatıldığını dile getiren Nedayi, kırsal bölgeye düşen İHA'nın can ya da mal kaybına neden olmadığını aktardı.
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