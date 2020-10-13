İran'ın Azerbaycan sınırına İHA düştü - Son Dakika

İran'ın Erdebil şehrine bağlı Parsabad ilçesine insansız hava aracı (İHA) düştü.
İran'da Erdebil eyaleti Vali Yardımcısı Behruz Nedayi, Erdebil'in Parsabad ilçesine bağlı Uzuntepe köyü yakınlarına kime ait olduğu bilinmeyen bir insansız hava aracının düştüğünü bildirdi.
İran- Azerbaycan sınırına düşen İHA ile alakalı incelemenin başlatıldığını belirten Nedayi, olayda herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
- Kaynak: İHA
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