İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin detayları anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin detayları anlattı - Son Dakika

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin detayları anlattı

7 saat önce

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesiyle ilgili ayrıntıları anlattı.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin detayları anlattı, System.String[]

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesiyle ilgili ayrıntıları anlattı.

İran devlet televizyonuna konuşan Mescidi, "Cuma gecesi, saat 01.00 civarıydı. Kasım Süleymani, Ebu Mehdi el-Mühendis ve koruma ekipleri, iki araçla Bağdat Havalimanı'ndan şehir merkezine doğru hareket halindeyken, ABD'nin füze saldırısına maruz kaldılar. İki araçta bulunan 10 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Mescidi, cenazelerin İran'a nakli için gerekli girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kasım Süleymani'nin ölümünü tatlı dağıtarak kutladılar
ABD basınından Kasım Süleymani suikastiyle ilgili çarpıcı yorum: Tehlikeli bir yeni aşamanın başlangıcı Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Son Dakika Haberleri
17:48 Ağrı'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
17:47 Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
17:47 Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisine tutuklama talebi - Son Dakika
17:47 Mutfakların siyah incisi trüf mantarı... özel köpeklerle toplanıyor, kilosu 400 euro - Son Dakika
17:47 İki DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika
15:10 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 17:49:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin detayları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]