İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen 5,1 büyüklüğünde depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen 5,1 büyüklüğünde depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 00.48'de 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Devlet televizyonuna konuşan Ulusal Kriz Yönetimi Başkanı İsmail Neccar, çevredeki kentlerden de hissedilen depremin hasara yol açmadığını belirtti. Tesnim Haber Ajansına göre, Demavend Sağlık Merkezi Başkanı Hasan Hayırhah, Rudehen ilçesinde, deprem anında panikle dışarıya çıkmaya çalıştığı sırada duvara çarparak beyin sarsıntısı geçiren 60 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayırhah, panik nedeniyle 11 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi. Öte yandan 5,1 şiddetindeki depremin ardından en büyüğü 3,9 şiddetinde 4 artçı sarsıntının gerçekleştiği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum

Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı

Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu

Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?

Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim

Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi

Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı

Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık

Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış

Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum

Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor

Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem

Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz