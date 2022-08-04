Tahran'ın yanı başındaki vadi köyü Dereke sıcaktan kaçanların sığınağı oluyor - Son Dakika
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Tahran'ın yanı başındaki vadi köyü Dereke sıcaktan kaçanların sığınağı oluyor

04.08.2022 12:50

İran'ın başkenti Tahran'da aşırı yağışlı haftanın ardından başlayan sıcak havalardan bunalan halk, şehrin kuzeyinde bulunan Dereke köyündeki vadiye ilgi gösteriyor.

İran'ın başkenti Tahran'da aşırı yağışlı haftanın ardından başlayan sıcak havalardan bunalan halk, şehrin kuzeyinde bulunan Dereke köyündeki vadiye ilgi gösteriyor.

Zaman zaman 40 dereceye yaklaşan sıcak havalar Tahran'daki vatandaşların serin yer arayışını beraberinde getiriyor.

Tahran'ın kuzeyini boylu boyunca kapatan dağın eteklerindeki vadilerde bulunan köyler serinlik arayan vatandaşlar için birer sığınak oluyor.

Küçük derelerin aktığı ve iki tarafı çeşitli meyve ağaçlarıyla kaplı vadiler hem serinlik hem de dinlenmek isteyenler için sıcaktan kaçışın adresi oluyor.

Ceviz, incir, erik, dut ve böğürtlen ağaçlarının yanı sıra yüzlerce yıllık çınar ve söğüt ağaçları kıraç sayılabilecek taşlı ve kumlu dağın eteklerinde adeta çöldeki vaha hissi veriyor.

Dere kenarı boyunca ağaçların arasında kalan kayalık dik yamaçlara kurulan evler ve dinlenme tesisleri vadiyi tatil köyü havasına büründürürken çoğunluğu vadi ağaçlarından elde edilen meyvelerin ve yöresel yiyeceklerin satıldığı küçük dükkanlar da ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Tesisleri tercih etmeyip dere kenarında uygun buldukları yerlere oturan arkadaş grupları ve aileler ise piknik havasında günlerini geçiriyor.

Kimileri sergilere kurulup sohbet etmeyi ve oturmayı tercih ederken kimi gruplar ise mangal yakıp semaverde çay demliyor.

Mekanlarda en çok İbrahim Tatlıses'in şarkıları çalınıyor

Dereke köyü vadisindeki tesislerin neredeyse yarısında Türkçe müzik duymak mümkün. Mekanlarda en çok İbrahim Tatlıses'in parçaları çalınıyor. Tesis çalışanları Türkiyeli ziyaretçileri gördüklerinde ilgileri fazlasıyla artıyor.

Dinlenme mekanları uzun zaman vakit geçirilebilecek şekilde tasarlanmış; ziyaretçilerin yeri geldiğinde uzanıp uyuyabilecekleri tarzda dizayn edilen mekanlarda birçok seki bulunuyor.

Araç yolu olmayan vadinin yukarı kısımlarındaki kafe ve restoranlara malzeme taşımak ise eşeği olan köylülere gelir kapısı olmuş durumda. Malzeme yüklenen eşeklerin keçi yolundan ilerlemesi vadiye ayrı bir renk katıyor.

Genç yaşlı fark etmeksizin yürüyüş yapmak için gelen kimi ziyaretçiler uzun süre dere kenarında ağaçların arasında yürüdükten sonra yüksek dağa tırmanıp şehri en tepeden görmenin heyecanını yaşıyor.

Bazı yürüyüşçüler birkaç yüz metre ilerledikten sonra dinlenip geri dönerken bazıları neredeyse günün büyük bölümünü tırmanış ve inişle geçiriyor.

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Kaynak: AA

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'ın yanı başındaki vadi köyü Dereke sıcaktan kaçanların sığınağı oluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tahran'ın yanı başındaki vadi köyü Dereke sıcaktan kaçanların sığınağı oluyor - Son Dakika
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