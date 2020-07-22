İran'ın başkenti Tahran'da döviz satan 30 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'da döviz satan 30 kişinin "döviz piyasasını bozdukları" gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre Tahran Mali Polis Başkanı Ali Velipur, düzenledikleri operasyonda son günlerde döviz kurunun artışına neden olan 30 döviz satıcısını gözaltına aldıklarını söyledi.

Bankalar ve döviz büroları dışında her türlü döviz satışının yasak olduğunu belirten Velipur, "döviz piyasasını bozanlara karşı gerçekleştirilen" operasyonun 24 saat sürdüğünü aktardı.

Velipur, gözaltına alınan zanlılara ait mekanlarda yapılan aramalarda 138 bin 862 dolar, 112 bin 670 Kanada doları, 54 bin 400 avro, 24 bin 105 Türk lirası, 833 bin Irak dinarı, 908 bin 680 BAE dirhemi, 50 bin Japon yeni, 6 bin 250 İskoçya poundu, 659 bin Ermenistan dramı, 14 bin 500 İsveç kronu, 12 bin Güney Kore wonu ile 20 pos cihazının ele geçirildiğini söyledi.

Velipur, gözaltına alınan 30 kişinin yargıya sevk edildiğini ifade etti.