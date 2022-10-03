Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi gösteriler nedeniyle dersleri sanal ortama taşıdı - Son Dakika
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Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi gösteriler nedeniyle dersleri sanal ortama taşıdı

03.10.2022 13:22
Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi gösteriler nedeniyle dersleri sanal ortama taşıdı

İran'ın başkenti Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümünün protesto edildiği dünkü gösteriler sırasında olayların çıktığı ve birçok öğrencinin gözaltına alındığı Şerif Teknoloji (San'at-ı Şerif) Üniversitesi, eğitimi sanal ortama taşıdı.

İran'ın başkenti Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümünün protesto edildiği dünkü gösteriler sırasında olayların çıktığı ve birçok öğrencinin gözaltına alındığı Şerif Teknoloji (San'at-ı Şerif) Üniversitesi, eğitimi sanal ortama taşıdı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Şerif Teknoloji Üniversitesi 3 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm derslerin bir sonraki duyuruya kadar sanal ortamda yapılacağını duyurdu.

Üniversitenin yönetim kurulu kararı uyarınca doktora öğrencilerinin üniversiteye girişlerinde herhangi bir engel bulunmazken yüksek lisans öğrencilerinin kampüse girişleri için online başvurularının onaylanması şartı arandığı belirtildi.

Tahran'da 13 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler, görece sakin geçen iki günün ardından 1 Ekim Cumartesi günü üniversitelerin açılmasıyla yeniden alevlenmişti. Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde üniversitelerde gösteriler düzenlenmişti.

Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi'nde dün göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşanmış, birçok göstericinin gözaltına alındığı ve yaralıların olabileceği ifade edilmişti.

Şerif Teknoloji Üniversitesi'ne çıkan Habibullah Caddesi ile kampüs önünden geçen Azadi Caddesi önünde metrelerce uzunlukta yol boyunca sürücüler korna çalarak öğrencilere destek vermişti.

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İran üniversitelerinde protesto gösterileri devam ediyor İran üniversitelerinde protesto gösterileri devam ediyor İran'da protestolar 16. gününde devam etti İran'da protestolar 16. gününde devam etti
Kaynak: AA

Mahsa Emini, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi gösteriler nedeniyle dersleri sanal ortama taşıdı - Son Dakika

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